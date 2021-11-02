В честь Дня защитника Отечества в Твери пройдут соревнования по Русскому жиму

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
20 февраля в Твери пройдёт крупнейший в Верхневолжье за последние три года турнир по многоповторному жиму штанги лёжа. Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества.
Турнир организован по следующим номинациям: женщины - вес штанги 25кг и 35кг, мужчины – вес штанги 55кг, 75кг, 100кг, 125кг, а также мужчины с проблемами опорно-двигательного аппарата - вес штанги 45кг.
Подать заявку на участие можно в социальной сети по ссылке https://vk.com/zheleznij_portal.
Состязание состоится по адресу: г. Тверь, Свободный переулок, 1Б.
Организатор турнира - общественное движение «Гвардия Захара Прилепина».
Пресс-служба Правительства Тверской области