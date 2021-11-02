В Тверской области ветераны Великой Отечественной войны принимают участие в вакцинации

11 февраля прививку от коронавирусной инфекции сделали ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают Верхневолжье. В областной клинической больнице вакцинацию прошли председатель Совета ветеранов Заволжского района, узник фашистских концлагерей Николай Тимофеевич Никодимов, председатель Тверской городской общественной организации «Блокадники Ленинграда» Аркадий Борисович Скачков и 95-летний фронтовик Иван Петрович Афанасьев, который на сегодняшний день стал самым возрастным участником прививочной кампании в регионе.

«Немного волновался перед прививкой. А приехал сюда – и успокоился. Укол перенес нормально, боли не почувствовал. Спасибо докторам. В стране сейчас призывают всех прививаться – от мала до велика. Лично советую всем пойти в прививочные пункты. Особо обращаюсь к нашим молодым людям – очень важно сделать прививку», – подчеркнул Иван Петрович.

Николай Тимофеевич Никодимов отметил, что ветеранский актив демонстрирует ответственное отношение к вакцинации.

«Это очень важное мероприятие. Наши медики создали вакцину, которая считается одной из лучших в мире. К вакцинации присоединились ветераны Заволжского района. У меня лично решение сделать прививку созрело давно, потому что я работаю с людьми, провожу много встреч. Прививку делаю, чтобы самому не заразиться и уберечь других людей», – сказал Николай Тимофеевич.

Аркадий Борисович Скачков стал примером для своих родных – он первым в семье сделал прививку от коронавирусной инфекции.

«Мы, блокадники, практически пережили пандемию – она называлась голод. Считаю, сегодня нужно обязательно прививаться от коронавируса, особенно ветеранам, людям пожилого возраста. Если мы все это сделаем, появится коллективный иммунитет, и мы победим эту болезнь», – отметил Аркадий Борисович.

«Сегодня мы вакцинировали наших выдающихся людей, ветеранов. Среди них – Иван Петрович Афанасьев, который стал самым пожилым участником прививочной кампании в регионе, – сообщила исполняющий обязанности главного врача ОКБ Вероника Леонтьева. – Хочу подчеркнуть – важно, чтобы прививку сделали в первую очередь люди старшего возраста. К сожалению, весь год они были лишены возможности полноценно общаться из-за ограничений. Вакцинация позволит войти им в привычное русло и вести активный образ жизни».

Всего в Тверской области прививку от COVID-19 в настоящее время сделали почти 30 тысяч человек. Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу создать в районах Тверской области условия для вакцинации всех желающих. Сейчас в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов.

По мнению специалистов, вакцина Спутник V – безопасный, эффективный и доступный способ защиты от новой коронавирусной инфекции СOVID-19.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Пресс-служба Правительства Тверской области