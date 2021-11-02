Клуб путешествий Михаила Кожухова посетил Торжок

Известный клуб путешественников Михаила Кожухова, который организует авторские поездки по всему миру, совершил первый тур в Торжок. Город посетили гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Программа путешествия была разработана совместно с Министерством туризма Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя считает туризм одним из перспективных секторов малого и среднего бизнеса, экономики Верхневолжья. В регионе уделяется особое внимание повышению качества услуг, развитию туристской инфраструктуры.

Тематикой для поездки стала жизнь «русского Леонардо да Винчи» – Николая Львова. Знакомство с Тверской областью для гостей из двух столиц началось в императорских комнатах на железнодорожном вокзале, продолжилось в Тверской картинной галерее и главной локации тура – усадьбе «Знаменское-Раёк», которая специально на один вечер открыла свои двери для гостей. Далее участники клуба прогулялись по усадьбе Василёво под рассказы о древней архитектуре и деревянном зодчестве, поднялись на колокольню Борисоглебского монастыря в Торжке.

На званом ужине в гостинице Пожарских туристы продегустировали фирменные котлеты, приготовленные по рецепту Дарьи Пожарской, в музее золотного шитья попробовали себя в роли золотошвей. Завершился трехдневный тур обедом на итальянской ферме Little Italy и дегустацией сыров, приготовленных по старинным итальянским рецептам.

«Я давно не путешествовала вот так в России и испытала настоящий восторг и мощную энергетику этих мест и строений. Когда после поездки ты хочешь еще прочитать что-то по этой теме, это значит, что тебя зацепило и держит история», – поделилась впечатлениями участница тура Татьяна.

Экскурсию для гостей региона провел заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа и большой поклонник архитектуры 19 века Дмитрий Озерков.

«Понравилась организация поездки, встреча и сопровождение на всем пути, хороший выбор отеля и ресторанов на обеды-ужины. Четкий график перемещения прибавлял уверенности в пути. Замечательные местные гиды и наш «человек из Эрмитажа» сделали наше путешествие интересным, увлекательным и наполненным радостными эмоциями, удивительными открытиями», – рассказала участница тура Ирина.

По завершению путешествия всем участникам тура вручили подарочные пакеты WelcomeTver с путеводителями, картами городов и пожеланиями открывать новые города в Тверской области.

Министерство туризма Тверской области продолжит сотрудничество с Клубом путешествий Михаила Кожухова. Сейчас обсуждается возможность организации нового тура по пушкинским местам, приуроченного к 50-летию первого «литературного» маршрута, который перезапускается под новым названием «Пушкин travel».

Клуб путешествий Михаила Кожухова организовывает поездки для известных журналистов, актеров, музыкантов и деятелей искусства. Участниками в разных турах были Николай Цискаридзе, Чулпан Хаматова, Алена Свиридова, Максим Виторган, Евгений Гришковец и другие звезды.

Пресс-служба Правительства Тверской области