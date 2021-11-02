11 февраля Губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел место строительства новой железнодорожной станции у Ржевского мемориала Советскому солдату рядом с деревней Хорошево Ржевского района. Остановка будет располагаться на 241 километре перегона Ржев-Балтийский-Муравьево.

Проект по развитию железнодорожного сообщения до мемориала реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Правительством Тверской области совместно с представителями компании «Российские железные дороги» создана рабочая группа по координации вопросов реализации проекта.

Глава региона ознакомился с ходом работ, которые ведутся на объекте. Сейчас там завершена подготовка площадки под устройство фундаментов, начался их монтаж. С марта по апрель запланирована установка опор освещения, ограждений, перронных табло, а также благоустройство и озеленение территории.

«Я уверен, что эта станция станет очень популярной не только у жителей Тверской области, но и гостей из других регионов. Мы видим большой поток туристов – уже больше полумиллиона человек посетили мемориал, приезжали и иностранные гости. Строительство идет по графику, планируем в мае уже запустить движение», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что со стороны Тверской области будет организована транспортная инфраструктура – дополнительная стоянка для автомобилей, благодаря которой удастся развести транспортные потоки. Кроме того, началось проектирование мостового перехода через железную дорогу, который позволит не прерывать движение автомобильного транспорта и повысит дорожную безопасность на данном участке.

Железнодорожная платформа будет выполнена из композитных материалов. Технология ее устройства запатентована в России, и отличается высокой скоростью сборки и повышенной устойчивостью.

«Сейчас мы заливаем фундаменты, на которых будет стоять пассажирская платформа. Запатентованный раствор равносилен бетонным основаниям, что обеспечивает качество на долгие годы. Две подобные платформы из композитных материалов наша компания устанавливала в Санкт-Петербурге», – рассказал технический директор компании-подрядчика Георгий Беловцев.

Новый остановочный пункт будет находиться в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату – это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса.

На станции будет обустроена высокая пассажирская платформа с навесами, мачтами освещения и малыми архитектурными формами. В здании вокзала обустроят зал ожидания, билетную кассу, кафе. Предполагается создать там музейную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. Кроме того, для автобусов будет создана разворотная площадка, стоянка и остановка.

После завершения строительства, в мае 2021 года, начнется регулярное транспортное обслуживание пассажиров по маршруту «Москва-Ржевский мемориал» поездами смешанной тяги. Для удобства гостей Мемориала от платформы до Ржевского мемориала будет организовано автобусное сообщение – 4 минуты в пути.

На следующем этапе начнутся работы по реконструкции железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, в том числе в части ее электрификации, обустройства пассажирских платформ и остановок по ходу следования поезда «Ласточка».

После реконструкции время поездки от Москвы до Ржевского мемориала значительно сократится. Модернизация этого участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой.

В целом же, реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату для посетителей и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

На данный момент идет голосование по выбору названия новой железнодорожной станции. Предлагается выбрать из следующих вариантов: «Ржевский мемориал», «Ржевский мемориал воинской славы», «Ржевский мемориал советскому солдату», «Мемориал воинской славы», «Мемориал советскому солдату». Принять участие в выборе названия можно по ссылке https://clck.ru/T9rXf, а предложить свой вариант на адрес электронной почты: mintrans@tverreg.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области