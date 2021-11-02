Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 27 529 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 219 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 29 360 жителей региона, за последние сутки – 1499 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 558 433, в том числе за последние сутки их проведено 2150.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 31 099 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 017 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
553 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 9829
Конаковский район 2190
Вышневолоцкий городской округ 1760
Ржев 1672
Торжок 1430
Кимры 1333
Калининский район 1257
Бологовский район 892
Лихославльский район 727
Осташковский городской округ 685
Бежецкий район 674
Нелидовский городской округ 647
Старицкий район 616
Кашинский городской округ 599
Торопецкий район 596
Калязинский район 571
Максатихинский район 507
Андреапольский муниципальный округ 486
Весьегонский муниципальный округ 441
Торжокский район 390
Кувшиновский район 354
Спировский район 327
Зубцовский район 312
Западнодвинский муниципальный округ 290
Оленинский муниципальный округ 282
Рамешковский район 254
Селижаровский муниципальный округ 229
Ржевский район 226
Кимрский район 202
Фировский район 185
ЗАТО Озёрный 166
Лесной муниципальный округ 142
Краснохолмский муниципальный округ 135
Бельский район 134
Кесовогорский район 133
Жарковский район 92
Сонковский район 88
Пеновский муниципальный округ 88
Молоковский район 72
Сандовский муниципальный округ 63
Удомельский городской округ 23
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области