Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 27 529 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 219 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 29 360 жителей региона, за последние сутки – 1499 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 558 433, в том числе за последние сутки их проведено 2150.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 31 099 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 017 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

553 человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 9829

Конаковский район 2190

Вышневолоцкий городской округ 1760

Ржев 1672

Торжок 1430

Кимры 1333

Калининский район 1257

Бологовский район 892

Лихославльский район 727

Осташковский городской округ 685

Бежецкий район 674

Нелидовский городской округ 647

Старицкий район 616

Кашинский городской округ 599

Торопецкий район 596

Калязинский район 571

Максатихинский район 507

Андреапольский муниципальный округ 486

Весьегонский муниципальный округ 441

Торжокский район 390

Кувшиновский район 354

Спировский район 327

Зубцовский район 312

Западнодвинский муниципальный округ 290

Оленинский муниципальный округ 282

Рамешковский район 254

Селижаровский муниципальный округ 229

Ржевский район 226

Кимрский район 202

Фировский район 185

ЗАТО Озёрный 166

Лесной муниципальный округ 142

Краснохолмский муниципальный округ 135

Бельский район 134

Кесовогорский район 133

Жарковский район 92

Сонковский район 88

Пеновский муниципальный округ 88

Молоковский район 72

Сандовский муниципальный округ 63

Удомельский городской округ 23

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области