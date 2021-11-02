В Твери открывается уникальная выставка, посвященная церковному искусству

11 февраля в Твери открывается выставка «Свет миру», которая познакомит гостей с церковным искусством. Основу экспозиции составляют предметы из собрания «Музея истории села Завидово и его храмов», популярного не только среди земляков, но и гостей Верхневолжья. Посетители выставки смогут узнать, в каких облачениях и почему в разные значимые дни и праздники служат священнослужители. На выставке будут представлены предметы Церковных Таинств, богослужебные книги, иконы и латунные изделия.

Открытие выставки состоится в 15:00. Экспозиция будет развернута до 20 марта 2021 года в музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества по адресу: г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Посетителям напоминают о профилактике коронавирусной инфекции: обязательно использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции.

Учредители и организаторы выставки – Тверская и Кашинская епархия Русской Православной Церкви, Храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы села Завидово, Тверской областной Дом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области