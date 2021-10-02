В Тверской области назвали финалистов конкурса «Танцующее поколение»

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В Тверской области определили финалистов конкурса «Танцующее поколение» по направлению «Детская современная хореография (до 14 лет)». Событие объединило 27 ансамблей и студий из Твери, Торжка, Калининского и Торжокского районов.
Конкурс «Танцующее поколение» проходит в рамках проекта «Жизнь – творчество, творчество – жизнь» и посвящен 85-летию со дня основания областного Дома народного творчества.
На площадке тверского ДК «Синтетик» танцевальные коллективы представили программы в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 лет и смешанной группе по номинациям «Современная хореография», «Эстрадный танец», «Солисты», «Ансамбли».
В итоге в финале областного конкурса примут участие 15 коллективов из Тверского колледжа культуры им. Н. А. Львова, школ № 46 и №43 Твери, Дворца творчества детей и молодежи, центров и дворцов культуры Твери и Торжка.
Пресс-служба Правительства Тверской области