Более 2000 жителей Тверской области получили за неделю медицинскую помощь в центрах амбулаторной помощи

В Тверской области функционируют все 12 из запланированных к открытию центров амбулаторной помощи (ЦАП) пациентам с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19. С начала февраля туда обратились свыше 2000 жителей региона. Обеспечение работы учреждений обсуждалось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 10февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, открытие центров амбулаторной помощи в Верхневолжье позволило снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи. ЦАПы помогают также развести потоки пациентов с коронавирусом, подозрением на данное заболевание и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение.

В начале февраля был открыт ЦАП на базе стационараВышневолоцкой ЦРБ. Он расположен по адресу: улица Новгородская д.40. В помещении, где располагается центр, был проведён ремонт, оборудован шлюз для разделения на зоны. Медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Пациентов осматривает специалист, оценивает тяжесть состояния,наличие дыхательной недостаточности, назначает лечение, выдает лекарственные препараты. По показаниям проводится компьютерная томография. С начала работы была оказана медицинская помощь 22 гражданам, пациенты получили бесплатные лекарства. Работающим здесь же оформляется листок нетрудоспособности. Вышневолоцкий ЦАП работает без выходных с 8.00 до 15.00, телефоны 4-42-66, 8-996-133-82-35.

Ранее в Тверской области начали работать ЦАПына базе городской больницы №5 в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре (ул. Горького,50), в тверской городской больнице №1 (Беляковскийпереулок, 5),в здании областного клинического кардиологического диспансера (улица Тамары Ильиной, дом 5), в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, КалининскойКашинскойЦРБ.

Обращаться в ЦАПы могут только первичные пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID-19, а также пациенты, имеющие положительный тест на коронавирусную инфекцию. Иными словами, те, кто еще не обращался за медпомощью в поликлиники и состояние их здоровья позволяет лично приехать на прием.

Центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывает медицинскую помощь исключительно по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру Центра.

Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрен ход массовой добровольной вакцинации граждан, которая проводится по поручению Президента РФ.

Всего в Тверской области с начала массовой вакцинации прививки от коронавируса сделали 27 911 человек. За вчерашний день, 9 февраля, вакцинировались 2005 человек.

На сегодняшний день лидерами по количеству привитых граждан в Твери являются городские клинические больницы № 7 и № 1, по районам – Вышневолоцкая и Кимрская ЦРБ.





Пресс-служба Правительства Тверской области