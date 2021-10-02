Реставрационные работы в Борисоглебском монастыре в Торжке завершатся в 2021 году

В Борисоглебском мужском монастыре в Торжке - одной из трёх первых обителей, созданных на русской земле - продолжаются реставрационные работы. Уже восстановлены настоятельский и братский корпуса. Сейчас проводятся работы на надвратной колокольне с церковью Спаса над святыми вратами и реставрация внутри храма.Монастырь был основан преподобным Ефремом Новоторжским. Сегодня, 10 февраля, отмечается День памяти святого.

Важность сбережения уникального наследия России неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин.

«Обращаю особое внимание Правительства, Министерства культуры, регионов на ранее данное поручение обеспечить строгий учёт, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры. Это поручение должно быть исполнено в полном объёме», – отметил глава государствав октябре 2020 года на заседании совета по культуре и искусству.

Восстановить обитель всем миром призвал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в июле 2019 года во время пребывания в Борисоглебском монастыре в День явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. На праздничном богослужении присутствовали Губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители власти и общественных организаций, тысячи жителей региона.

«Борисоглебский монастырь, созданный в 1038 году, старше Киево-Печерской лавры. Я обращаюсь ко всем, кто может содействовать скорейшему восстановлению сей святой обители: это наш христианский и патриотический долг. Нужно помнить историю своей страны. Нужно лелеять памятники, дошедшие до нас из той глубины веков. Потому что без таких памятников разрушается национальное самосознание и в конце концов подрываются патриотические чувства.», – подчеркнул тогда Патриарх Кирилл.

Надвратная церковь Спаса построена в 1811 годупредположительно, по проекту Николая Львова. Церковь с высокой многоярусной колокольней занимает господствующее положение не только над постройками монастыря, но и над западной, правобережной, частью Торжка.Кирпичное здание с белокаменными колоннами, карнизами и другими деталями не разрушалось, не перестраивалось и, благодаря большому запасу прочности конструкции и качеству работ, сохранила свой первоначальный облик. Работы в храме планируют закончить к октябрю 2021 года.

«К сдаче объекта у нас будут выполнены работы по реконструкции здания практически полностью. Не будет ни одного неотремонтированного уголка. Нам осталось провести работы на фасадах и интерьерах, белокаменные работы в местах утраты и положить брусчатку», – рассказал прораб генерального подрядчика Дмитрий Копылов.

По его словам, самым сложным в реставрации в монастыре стало восстановление живописи, которая в большом количестве сохранилась в стенах обители. Работы обнажили старинные фрески, которые долгие годы скрывал толстый слой пыли.

Борисоглебский монастырь в Торжке был основан около 1038 года и сыграл важную роль в распространении христианства на Руси. За много веков обитель не раз подвергалась разорению, но каждый раз возрождалась к жизни. Первый камень в основание соборной Борисоглебской церкви в 1785 году заложила лично императрица Екатерина II.