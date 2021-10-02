Тверские педагоги активно делают прививки от коронавируса

Сотрудники образовательных учреждений Твери считают важным как можно быстрее вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Это необходимо сделать для снижения угрозы распространения COVID-19, считают педагоги.

Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 52 города Твери Валентина Беняш подчеркнула, что, по ее мнению, ситуация с коронавирусом сложилась очень серьезная.

«Принимая решение о вакцинации, я прежде всего думала о своих близких, о том, с кем я работаю, о детском коллективе. Верю в нашу российскую медицину, верю в нашу вакцину и считаю, что нам, педагогам, необходимо сделать прививку. Призываю всех вакцинироваться, если нет противопоказаний», – говорит Валентина Беняш.

Работники учреждений дошкольного образования тоже активно делают прививки. Например, воспитатель тверского детского сада № 6 Светлана Орлова вакцинировалась вместе с супругом.

«Чем больше людей привьется, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. Мы с мужем всегда прививаемся от гриппа. И когда встал вопрос о вакцинации от COVID-19, мы без раздумий пошли с ним делать прививку. Процедура была безболезненная, чувствовали себя хорошо. Самое главное – это наша общая социальная ответственность. Прививаясь, я защищаю свою семью, коллег и, конечно, наших воспитанников», – отмечает Светлана Орлова.

Всего в Тверской области с начала массовой вакцинации прививки от коронавируса сделали 27 911 человек – это 80,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 9 февраля, прививку сделали 2005 человек. В федеральный регистр внесена информация о 23 495 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Кроме того, работают выездные прививочные бригады для вакцинации населения от коронавируса на предприятиях, в социальных организациях с круглосуточным пребыванием граждан, а также на отдаленных территориях.