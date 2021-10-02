В 2021 году хлебопёкам Тверской области окажут господдержку

В 2021 году хлебопекарным предприятиям Верхневолжья будет оказана государственная поддержка в части компенсации затрат на реализацию произведенного хлеба и хлебобулочных изделий. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

В декабре 2020 года по поручению Президента Владимира Путина в рамках мер по стабилизации цен на продовольствие Правительством Российской Федерации были утверждены меры государственной поддержки отечественных хлебопекарных предприятий. Компаниям компенсируют часть затрат на реализацию произведённых хлеба и хлебобулочных изделий. Поддержка предоставляется с текущего года.

О поддержке хлебопеков региона в 2021 году из областного бюджета Губернатор Игорь Руденя сообщил во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь в январе текущего года.

«Хлеб – это символ стабильности, и в наших традициях – бережно относиться к хлебу. Когда хлебопеки сообщили о необходимости поддержки, мы со своей стороны оказали помощь. У нас немало таких предприятий, в том числе в секторе среднего и малого бизнеса», – подчеркнул Игорь Руденя.

Тверской области на поддержку предприятий хлебопекарной отрасли из федерального бюджета предусмотрено более 31,2 млн рублей. Объём средств областного бюджета на эти цели составит 6 млн рублей. Таким образом, между хлебопекарными предприятиями Верхневолжья будет распределено 37,2 млн рублей. Предполагается, что получателями поддержки могут стать 19 хлебозаводов из Твери, Торжка, Бельского, Краснохолмского, Лесного, Максатихинского, Лихославльского, Сандовского, Сонковского, Торопецкого и других районов.

Результатом должно стать недопущение роста цен на социально значимые виды хлеба и хлебобулочных изделий.

В Тверской области с 2019 года оказывается государственная поддержка хлебопекарным предприятиям: из областного бюджета предоставляются субсидии по частичной компенсации затрат на сырьё.

В 2019-м поддержку получили 12 компаний отрасли на общую сумму 64,4 млн рублей, в 2020-м – 19 предприятий на сумму 70,2 млн руб.

Кроме того, хлебопекарным предприятиям региона оказывается помощь в продвижении товаров в торговых сетях. Их продукция использовалась и при формировании продуктовых наборов для школьников Тверской области в период дистанционного обучения, а также новогодних подарков для детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области