Патриотические объединения Верхневолжья готовятся к «Снежному десанту»

26 февраля в Лихославле Тверской области пройдет молодежная военно-патриотическая акция «Снежный десант – 2021». В программе – зимнее многоборье, смотр строя и песни, краеведческая викторина.

Зимнее многоборье включает лыжную эстафету, состязание по разборке и сборке автомата, силовую подготовку по нормам ГТО, стрельбу из пневматической винтовки.

В «Снежном десанте» примут участие активисты образовательных учреждений, общественных организаций, движений и клубов Тверской области. В состав каждой команды войдут по трое юношей и девушек (не старше 2003 года рождения) и руководитель.

Ребятам также предстоит подготовить домашнее задание – «боевой листок» на тему «2021 – год 80-летия освобождения Калинина».

Победители «Снежного десанта» будут определены в каждом виде испытаний. Также определят командное первое место по итогам всех состязаний.

Состязания будут проводиться с соблюдением санитарных правил в условиях текущей эпидемиологической ситуации: все участники будут иметь допуск от врача и использовать индивидуальные средства защиты.

Заявки на участие в «Снежном десанте» (по одной от муниципалитета) принимают до 17:00 19 февраля по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, ГБУ ТО «Областной молодежный центр», кабинет 307. Заявку также можно направить по факсу (4822) 33-06-97 или на электронную почту (omc69_to@mail.ru).

Участникам необходимо пройти регистрацию и подать заявку на участие в акции в системе АИС «Молодежь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/58553.

Подробная информация по телефонам: (4822) 33-06-97, 8 (910) 640 0262. Контактное лицо – Валерий Валерьевич Цыков.

Пресс-служба Правительства Тверской области