Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 27 310 заразившийся излечились от инфекции, в том числе за сутки 219 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 27 911 жителей региона, за последние сутки – 2005 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 556 283, в том числе за последние сутки их проведено 1795.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 30 924 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 067 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

547 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 9786

Конаковский район 2188

Вышневолоцкий городской округ 1746

Ржев 1658

Торжок 1427

Кимры 1326

Калининский район 1249

Бологовский район 889

Лихославльский район 724

Осташковский городской округ 685

Бежецкий район 669

Нелидовский городской округ 640

Старицкий район 612

Кашинский городской округ 595

Торопецкий район 587

Калязинский район 569

Максатихинский район 500

Андреапольский муниципальный округ 486

Весьегонский муниципальный округ 430

Торжокский район 388

Кувшиновский район 352

Спировский район 325

Зубцовский район 306

Западнодвинский муниципальный округ 290

Оленинский муниципальный округ 276

Рамешковский район 254

Селижаровский муниципальный округ 227

Ржевский район 224

Кимрский район 201

Фировский район 183

ЗАТО Озёрный 164

Лесной муниципальный округ 142

Краснохолмский муниципальный округ 135

Кесовогорский район 133

Бельский район 134

Жарковский район 92

Сонковский район 88

Пеновский муниципальный округ 87

Молоковский район 71

Сандовский муниципальный округ 63

Удомельский городской округ 23

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области