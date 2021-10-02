Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 176 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 27 310 заразившийся излечились от инфекции, в том числе за сутки 219 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 27 911 жителей региона, за последние сутки – 2005 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 556 283, в том числе за последние сутки их проведено 1795.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 30 924 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 067 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
547 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 9786
Конаковский район 2188
Вышневолоцкий городской округ 1746
Ржев 1658
Торжок 1427
Кимры 1326
Калининский район 1249
Бологовский район 889
Лихославльский район 724
Осташковский городской округ 685
Бежецкий район 669
Нелидовский городской округ 640
Старицкий район 612
Кашинский городской округ 595
Торопецкий район 587
Калязинский район 569
Максатихинский район 500
Андреапольский муниципальный округ 486
Весьегонский муниципальный округ 430
Торжокский район 388
Кувшиновский район 352
Спировский район 325
Зубцовский район 306
Западнодвинский муниципальный округ 290
Оленинский муниципальный округ 276
Рамешковский район 254
Селижаровский муниципальный округ 227
Ржевский район 224
Кимрский район 201
Фировский район 183
ЗАТО Озёрный 164
Лесной муниципальный округ 142
Краснохолмский муниципальный округ 135
Кесовогорский район 133
Бельский район 134
Жарковский район 92
Сонковский район 88
Пеновский муниципальный округ 87
Молоковский район 71
Сандовский муниципальный округ 63
Удомельский городской округ 23
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области