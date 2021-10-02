Жители Верхневолжья могут презентовать свои бизнес-идеи на масштабном инновационном событии «Стартап-тур»

Жители Тверской области могут принять участие в масштабном инновационном «Стартап-туре», защитить свои бизнес-идеи, получить гранты на реализацию проектов. В этом году одной из площадок проведения мероприятия стал центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Тверской области. «Стартап-тур» пройдёт в онлайн-формате.

Центр «Мой бизнес» готов оказать содействие участникам в подготовке проектов с привлечением опытных федеральных экспертов. Оставить заявку на получение поддержки можно на официальном сайте центра.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Участвовать в конкурсе можно с проектом любого уровня проработки. Преимущество при выборе получат проекты с потенциалом коммерциализации, инновационной составляющей технологического решения, качеством проработки бизнес-модели, конкурентными преимуществами по сравнению с существующими решениями. Кроме того, оценивается квалификация команды.

«Стартап-тур» проводится под патронажем инновационного центра «Сколково» с 2011 года. В первый год участие в нём приняли более 3000 проектов. Лучшие получили гранты, все участники смогли заявить о себе и набраться опыта у инвесторов и бизнесменов.

В этом году в формате конференции обратную связь по проектам будут давать резиденты «Сколково», эксперты в инвестициях, представители венчурных фондов. Победитель получить возможность участия в Startup Village в Москве.

Пресс-служба Правительства Тверской области