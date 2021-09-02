Поддержку по программе «Оборотный капитал» предоставят еще двум предприятиям Тверской области

Двум компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 9февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Льготные займы предоставляются в рамках регионального пакета мер для бизнеса, принятого с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по инициативе Губернатора Игоря Рудени весной 2020 года.

Глава региона считает приоритетом в условиях борьбы с коронавирусом сохранение рабочих мест, стабильности экономики, малого и среднего бизнеса.

Заявка на предоставление льготного займа от Фонда развития промышленности Тверской области по программе «Оборотный капитал» согласована обществу с ограниченной ответственностью «Акватория+». Компания занимается производством и реализацией продукции из рыбы и морепродуктов.На предприятии трудится свыше 170 человек. Размер льготного займа составит 20 млн рублей и будет предоставлен сроком до 18 месяцев под 1,5 %.

Также поддержка будет оказана ООО «Принт-Дизайн». Компания работает в сфере полиграфии, специализируется на производстве упаковки для пищевой промышленности. Размер займа составит 15 млн рублей под 1,5 % на 18 месяцев.

Средства займов будут направлены на закупку сырья, материалов и комплектующих.

Программа «Оборотный капитал» позволяет предприятиям преодолеть дефицит оборотных средств, обеспечить стабильную деятельность и дальнейшее развитие производств.Среди основных условий предоставления господдержки – сохранение средней численности сотрудников предприятий на период пользования займом.

За 2020 по региональной программе Фонда развития промышленности «Оборотный капитал» поддержка была оказана 18 компаниям.

Пресс-служба Правительства Тверской области