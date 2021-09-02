В столице Верхневолжья стартовала Неделя тверской книги

9 февраля в Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького состоялось торжественное открытие XXVII Недели тверской книги. Была представлена выставка «Тверская книга - 2020». В этом году она включает порядка 400 изданий. В их числе – книга «Гвардии рядовой Великой Отечественной», которую написал участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Твери и Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич.

В октябре 2020 года после награждения орденом Почёта Иван Евгеньевич подарил свою книгу с автографом Губернатору Игорю Рудене. В ней собраны воспоминания ветерана о войне, значимых встречах и событиях, фотографии, статьи Ивана Евгеньевича. Планируется, что экземпляры будут переданы в школы Тверской области.

«Нужно любить Родину и знать её историю. Эта книга – история моего поколения: как мы росли, учились, работали и защищали Родину. Была задача сделать книгу, чтобы люди помнили, что кто-то воевал для того, чтобы сейчас все жили хорошо. Тысячи людей воевали таких как я, и чтобы о них помнили, я и написал эту книгу», - рассказал Иван Евгеньевич.

Также в рамках открытия Недели тверской книги состоялось вручение «Приза симпатий библиотекарей авторам, издателям и читателям за бескорыстное и плодотворное сотрудничество с тверскими библиотеками». В этом году победителями в номинации стали Ольга Ермишкина, Сергей Щукин и Светлана Герасимова.Кроме того, диплома «Открытие года» удостоена книга Елены Антиповой «Завод Гужева Масленикова Белина в деревне Чернятка», которая больше всех поразила библиотечное сообщество.

На протяжении недели гостей большого книжного события ждут не только презентации книг, но и выставки, лекции, круглые столы, творческие семинары, концерт инструментальной музыки и многое другое.

Ряд мероприятий состоится в онлайн-формате. Среди них – награждение победителей конкурса для читающей молодежи «Во славу Отечества Русского», приуроченного к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского, презентация книги «Фарфор и фаянс Российской империи. Заводы Тверской губернии Гужева-Масленикова-Белина» Е.В. Антиповой (г. Саратов), подведение итогов конкурса-фестиваля библиотек «Тверская земля: история, события, люди».

Также читатели традиционно смогут выбрать лучшую тверскую книгу 2020 года. Итоги голосования будут подведены на закрытии книжного праздника 15 февраля в 16.00.

По окончании Недели в библиотеке им. А.М. Горького выставка «Тверская книга 2020» продолжит свою работу в библиотеках области.

Пресс-служба Правительства Тверской области