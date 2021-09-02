Учитель русского языка и литературы из Бежецка Тверской области вошла в число победителей международного проекта #Узнай Россию

Представители Тверской области стали участниками просветительского проекта #Узнай Россию – литературного фестиваля, а также Второго Международного Конгресса волонтёров познавательного туризма, культуры и медиа «Живое наследие малой Родины». В общей сложности проект объединил волонтеров из 72 регионов России и 28 зарубежных стран.

В рамках фестиваля и конгресса состоялось 14 творческих дистанционных конкурсов. Всего было представлено более 1700 работ из России и зарубежья: музыкальные композиции, иллюстрации, программы литературных туристических маршрутов, просветительских и образовательных мероприятий.

В итоге учитель русского языка и литературы Наталья Бирюкова из школы №3 им. А.П. Иванова города Бежецка вошла в число победителей литературного фестиваля «Узнай Россию. Донское слово». Высокую оценку получили работы педагога в рамках конкурса отзывов о произведениях писателей и поэтов Дона.

Наталья Николаевна представила на конкурс отзывы на рассказ М.А. Шолохова «Родинка» и рассказ А.П. Чехова «Тоска». С работами можно ознакомиться по ссылкам https://yadi.sk/i/yp7syNEMFkBQMw и https://yadi.sk/i/0wbzsD1WcEC9Ng

Наталья Бирюкова также стала участницей конкурса лучших педагогических идей – программ лекций и уроков для россиян и иностранцев, направленных на изучение и популяризацию жизни и творчества выдающихся писателей и поэтов, связанных с Доном и Приазовьем. Педагог представила проекты, связанные с творчеством А.П. Чехова.

Кроме того, студенческий немецкоязычный театр THEATvER из Тверского государственного университета представил на конкурс театральных постановок комедию И.А. Крылова «Урок дочкам».

Просветительский проект #Узнай Россию организован при поддержке Фонда президентских грантов, Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Пресс-служба Правительства Тверской области