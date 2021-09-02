Выездная прививочная бригада Бежецкой ЦРБ провела вакцинацию жителей Сандовского муниципального округа

9 февраля на базе Сандовской центральной районной больницы выездная бригада Бежецкой ЦРБ провела вакцинацию жителей муниципального округа. Прививку здесь сделали порядка 100 человек – это сотрудники образовательных и социальных учреждений, сферы здравоохранения и специалисты МЧС.

Одной из первых прививку сделала член Совета ветеранов, Почетный гражданин Сандовского муниципального округа Наталья Маратовна Лукина. Она отметила, что решение вакцинироваться приняла сразу, как только началась прививочная кампания.

«Вакцинация – это уже годами доказанная защита от массовых заболеваний. Хочется сказать большое спасибо за организацию выездных бригад. Нам, жителям отдаленных от регионального центра муниципалитетов, не нужно никуда ехать, это очень удобно», – отметила Наталья Маратовна.

По словам руководителя 47-ой пожарной-спасательной части Максима Шурупова, его коллеги без всяких сомнений сделали прививку от коронавируса, тем самым защитив себя от заболевания.

«Наша работа состоит в том, чтобы всегда быть готовыми помочь людям в трудной, чрезвычайной ситуации. Поэтому забота о здоровье для нас - это первоочередная задача. Считаю, что все должны ответственно подходить к данному вопросу и пройти вакцинацию», – рассказал Максим Шурупов.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу создать в районах региона условия для вакцинации всех желающих.

В Верхневолжье действует 10 выездных бригад, сформированных на базе Областной клинической больницы, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской,Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ. Всего в феврале выездные прививочные бригады вакцинировали более 600 жителей отдаленных территорий Верхневолжья.

В Тверской области прививки от коронавируса сделали 25 906 человек – это 74,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 8 февраля, прививку сделали 1694 человека.

По мнению специалистов, вакцина Спутник V - безопасный, эффективный и доступный способ защиты от новой коронавирусной инфекции СOVID-19.

Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты. Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Пресс-служба Правительства Тверской области