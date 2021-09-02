Тверской волонтер Марк Крылов привился от коронавируса

Активист волонтерского центра партии «Единая Россия», студент тверского политеха Марк Крылов сделал прививку от COVID-19.

«С марта 2020 года мы в волонтёрском центре «Единой России» с единомышленниками-добровольцами работали по оказанию помощи старшему поколению. Я всегда бережно относился к здоровью пожилых граждан, кому мы оказывали помощь, доставляли продукты. Поэтому, как только стало возможным, посоветовавшись с родными, я сделал прививку от коронавирусной инфекции», – рассказал Марк.

По его мнению, каждый студент, а в особенности волонтёр, работающий со старшим поколением, должен привиться от коронавирусной инфекции.

«Несмотря на то, что масочный режим большинство граждан соблюдает, прививка – это более безопасный, эффективный и доступный способ защиты от инфекции. Призываю всю молодёжь, всех жителей Верхневолжья записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, тем самым защитив своё здоровье, своих родных, близких, окружающих вас людей», – говорит Марк Крылов.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу создать в районах Верхневолжья условия для вакцинации всех желающих.

В Тверской области прививки от коронавируса сделали 25 906 человек – это 74,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 8 февраля, прививку сделали 1694 человека. В федеральный регистр внесена информация о 21 433 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.