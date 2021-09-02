В Тверской области растут темпы вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Тверской области набирает обороты. Работники социальных учреждений, пожилые люди, сотрудники предприятий и организаций активно делают прививки, желая защитить себя и своих близких от инфекции.

Как сообщила директор многопрофильной гимназии № 12 города Твери Татьяна Слесарева, часть учителей гимназии уже привились, многие готовятся к вакцинации. Перед глазами у них примеры коллег, которые уже перенесли заболевание и теперь советуют воспользоваться возможностью сделать прививку.

«Мы все знаем, что российская наука в период пандемии не стояла на месте. Разработана вакцина, безопасность и эффективность которой признана во многих государствах. У жителей нашей страны есть большое преимущество: идет массовая вакцинация, прививка делается бесплатно. Главные условия – возраст от 18 лет и отсутствие противопоказаний. Надо прививаться», – считает Татьяна Слесарева.

В Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов прививки делают и сотрудники, и проживающие. Вчера выездная прививочная бригада вакцинировала 100 человек, на завтра намечено еще 25 прививок. Светлана Богданова, сотрудница учреждения, ответственная за организацию вакцинации, отметила, что только два человека заметили кратковременный, в течение нескольких часов подъем температуры до 37,2°С, у остальных после прививки не было побочных явлений.

«Я и сама, конечно, сделала прививку, и многие наши сотрудники. Болеть ковидом совсем не хочется, а вакцина, как минимум, защитит от тяжелого течения болезни», – говорит Светлана Богданова.

В необходимости вакцинации от коронавируса убеждает и заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Областной клинической больницы Роберт Рабинович. По его словам, сердечно-сосудистые патологии и коронавирусная пневмония – это очень грозный дуэт.

«Коронавирусная инфекция способствует тромбообразованию, поэтому ковид ассоциируется с риском тромбоэмболии легочной артерии, легочной гипертензии и острых коронарных синдромов, острого инфаркта миокарда. Течение инфаркта миокарда на фоне коронавирусной пневмонии намного хуже. Вакцинация позволяет снизить риски инфарктов, которые ассоциированы с заболеванием ковидом. Если пациент привит, снижается вероятность его заражения COVID-19 и вероятность тяжелого течения инфаркта», – отмечает врач.

Кардиолог подчеркивает, что прививаться от коронавируса просто необходимо для того, чтобы снизить риски заболевания.

«Мы говорим о необходимости приобретения популяционного иммунитета. Было бы лучше, если бы мы его приобретали не естественным путем, а с помощью прививки. Поэтому важно, чтобы жители Тверской области не боялись вакцинации, приходили на прививочные пункты и делали прививку», – считает Роберт Рабинович.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу создать в районах Верхневолжья условия для вакцинации всех желающих.

В Тверской области прививки от коронавируса сделали 25 906 человек – это 74,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 8 февраля, прививку сделали 1694 человека. В федеральный регистр внесена информация о 21 433 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.