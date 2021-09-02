В Тверской области за четыре года в налоговый оборот дополнительно введено более 22 тысяч земельных участков

9 февраля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области. Одной из тем стало подведение итогов муниципального земельного контроля в 2020-м и планы работы в данном направлении в 2021 году.

Игорь Руденя отметил, что земельный контроль является инструментом, стимулирующим эффективное использование земельных ресурсов, в том числе для пополнения доходной базы муниципальных образований. С 2016 года в налоговый оборот дополнительно введено более 22,8 тыс. земельных участков, объём ежегодных поступлений в бюджеты муниципалитетов вырос почти на 150 млн рублей.

«Лидер в этом направлении – Осташковский городской округ, где земельный контроль имеет хорошие результаты. Есть муниципальные образования, которые должны наращивать свою работу в этом направлении, и мы им будем помогать. Земля – это главный ресурс и богатство региона. Тверская область - самая большая по площади в ЦФО, эффективное использование земельных участков является залогом роста экономики и инвестиционной привлекательности каждого района», – подчеркнул Игорь Руденя.

В 2020 году в рамках земельного контроля было проведено 2607 проверок в отношении земель населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных земель. Самое большое количество проверок проведено в городе Кимры, Калининском, Рамешковском, Торжокском районах.

Игорь Руденя поставил задачу реализовать в 2021 году дополнительные меры по активизации земельного контроля, усилению взаимодействия с Росреестром и Федеральной налоговой службой по выявлению и постановке на учёт незарегистрированных земельных участков и объектов недвижимости. Это позволит обеспечить рост налоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области