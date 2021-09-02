В 2020 году в Тверской области по Адресной инвестиционной программе построено 38 объектов: детские сады, котельные, газовые сети

Итоги реализации региональной Адресной инвестиционной программы (АИП) в 2020 году подвели на заседании Правительства Тверской области, которое 9 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 году введены в эксплуатацию 38 объектов – это детские сады, котельные, газопроводы, дорожная инфраструктура, объекты спорта и туризма. Особый акцент мы делаем на контроле качества и соблюдения технологии выполнения работ. Все, что мы принимаем, проходит серьезный мониторинг», – подчеркнул Игорь Руденя.

Наибольшее число объектов введено в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это новые котельные в ЗАТО Озерный, Рамешках и Нелидово, а также блочно-модульные котельные в нескольких социальных учреждениях.

Введено в эксплуатацию более 74 км газовых сетей в девяти муниципалитетах – Ржеве, Осташковском городском округе, Калининском, Кимрском, Лихославльском и других районах. Завершена закольцовка сетей в районе поселка им. Крупской Твери для газификации площадки инновационно-промышленного парка «Боровлево-3».

Построены водопроводные сети в селе Ильинское Калязинского района, реконструирован водозабор в Кесовой Горе. Продолжаются работы по газоснабжению ряда населенных пунктов Бежецкого района.

В рамках реализации АИП открыты новые детские сады в микрорайоне «Южный» Твери, в поселке Эммаусс Калининского района, Лихославле, поселке Ривицкий Максатихинского района. В общей сложности введено 350 дошкольных мест. Начал работу многофункциональный спортивный зал в Сонково.

Один из ключевых проектов дорожного хозяйства в рамках программы – реконструкция путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке. Работы продолжены и в 2021 году. Кроме того, в 2020-м построены объекты туристско-рекреационного кластера «Волжское море»: пешеходный мост через р. Дойбица в Завидово, реконструирована дорога в Калязине. Сейчас продолжается создание инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье р. Шоша в Конаковском районе.

Реализация проектов велась в 27 муниципальных образованиях. Всего с 2016 по 2020 годы в рамках АИП значимые для территорий объекты появились в 36 муниципалитетах Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области