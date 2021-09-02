Фонд «Петербургская политика» назвал ключевые события в Тверской области в январе

Новости по развитию магистральной инфраструктуры и промышленного потенциала Тверской области вошли в мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за январь. Исследование опубликовано на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

В числе позитивных новостей – обсуждение губернатором Игорем Руденей и гендиректором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым инвестиционного проекта по расширению производства завода компании в Торжке и созданию инновационно-промышленного парка.

«Шелл Нефть» реализует один из самых масштабных инвестпроектов в промышленном секторе Тверской области. В ближайшие годы планируется увеличить объём выпуска смазочных материалов, создать 500 новых рабочих мест. Важно, что в проекте заложено создание инновационно-промышленного парка и научно-образовательного кластера. Такой подход отвечает современным трендам комплексного развития промышленных площадок в Верхневолжье, когда в одной системе объединяются основное и обеспечивающие производства, а также учреждения по подготовке квалифицированных кадров», – отметил Игорь Руденя.

Также одним из позитивных событий января стало сообщение Игоря Рудени, что строительство Западного моста в Твери начнется в 2021 году. Глава региона подтвердил готовность Верхневолжья к началу возведения объекта. Накануне, комментируя доклад заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, Президент России Владимир Путин напомнил об обращении губернатора Игоря Рудени о необходимости строительства Западного моста в Твери и дал поручение отдельно доложить по этому вопросу.

В мониторинг фонда «Петербургская политика» вошел и запуск Кимрской фабрикой имени Горького цеха по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов. Комментируя это событие, губернатор Игорь Руденя отметил, что выпуск средств индивидуальной защиты актуален не только в период пандемии коронавируса. Такого рода продукция востребована в различных производственных процессах, в том числе в атомной промышленности, строительстве и других отраслях, где есть необходимость в защите специалистов, работающих в особых условиях.

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