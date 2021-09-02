Валентина Новикова назначена заместителем Председателя Правительства Тверской области

Валентина Новикова, возглавляющая Министерство социальной защиты населения региона, будет курировать данный блок и вопросы демографии в статусе заместителя Председателя Правительства Тверской области. Решение озвучил Губернатор Игорь Руденя, открывая 9 февраля заседание регионального Правительства.

«Сегодня ключевые задачи – это качественная и понятная демографическая политика, поддержка семей, оказание социальной помощи гражданам. Это касается учреждений, подведомственных Министерству социальной защиты населения и Министерству семейной и демографической политики», - обозначил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: работа должна строиться во взаимодействии с главами муниципальных образований.

Валентина Новикова родилась в Торопце, окончила Тверской государственный университет. Начинала трудовой путь на Вышневолоцком ордена Трудового Красного Знамени Хлопчатобумажном комбинате. Работала в Вышневолоцком отделении Сбербанка России (ПАО), администрации города Вышний Волочек. С 2019 года являлась заместителем Министра социальной защиты населения Тверской области. В марте 2020 назначена Министром социальной защиты населения Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области