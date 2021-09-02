В Твери открыта памятная доска заслуженному тренеру России Юрию Кириллову

9 февраля в Твери открыли памятную доску заслуженному тренеру России Юрию Кириллову. Она появилась в административном здании стадиона «Химик», где в 1964 году Юрий Алексеевич начинал свой тренерский путь.

Мемориальная доска установлена по инициативе воспитанников и коллег Юрия Кириллова при поддержке Правительства Тверской области.

По поручению Губернатора Игоря Рудени имя Юрия Алексеевича Кириллова присвоят областной детско-юношеской спортивной школе. В ближайшее время будет подписан соответствующий документ. За содействием в решении этого вопроса к главе региона на личном приёме граждан в октябре 2020 года обратилась Надежда Клишина, мать лёгкоатлетки, серебряного призёра чемпионата мира, двукратной чемпионки Европы Дарьи Клишиной, первым тренером которой был Юрий Кириллов.

Юрий Алексеевич Кириллов родился 9 февраля 1941 года в Кимрском районе Калининской области. Окончил факультет физической культуры Калининского государственного педагогического института. Тренерскую карьеру начинал в спортивном клубе «Радуга» при предприятии «Химволокно», тренировки проводил на стадионе «Химик».

С 1979 по 2020 годы Юрий Кириллов работал в областной детско-юношеской школе. Общий стаж его непрерывной тренерской деятельности - 56 лет. Значимый вклад Юрия Алексеевича в развитие легкой атлетики был отмечен множеством наград российского и регионального уровня. Им подготовлено большое количество победителей, призеров и рекордсменов соревнований самого высокого ранга.

В 2016 году Юрию Алексеевичу Кириллову, первому за всю историю развития легкой атлетики Тверской области, было присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России».

Выдающийся тренер ушёл из жизни 20 июня 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области