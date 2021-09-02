Тверская область по итогам января вошла в ТОП-3 рейтинга инвестиционной активности регионов

Тверская область заняла 3-е место в январском рейтинге инвестиционной активности регионов России. Об этом сообщается на сайте делового журнала «Инвест-Форсайт».

По версии издания, сообщение об открытии на Кимрской фабрике имени Горького нового цеха для производства медицинских масок и респираторов модели СПИРО-1000 стало одной из лучших инвестновостей.

«Запуск новой линейки продукции на новом, современном оборудовании – это наш вклад в развитие отрасли, а также дополнительные рабочие места», – прокомментировал событие губернатор Игорь Руденя.

Напомним, в 2020 году для расширения производства средств индивидуальной защиты Кимрская фабрика им. Горького получила заём Фонда развития промышленности РФ в рамках программы «Противоэпидемические проекты». Более 61 млн рублей направлено на ввод линии по выпуску респираторов СПИРО-1000. Производительность составляет 12 тыс. штук масок в час. Благодаря открытию нового цеха создано 90 новых рабочих мест.

Также в январе губернатор Игорь Руденя посетил завод «Шелл» в Торжке. Глава региона осмотрел предприятие и обсудил реализацию нового инвестиционного проекта с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым. Проект по развитию завода предусматривает увеличение объемов производства в течение трех лет до 300 млн литров масла в год. Объем инвестиций составит до 6 млрд рублей, а ежегодные дополнительные налоговые отчисления - не менее 100 млн рублей. На территории инновационно-промышленного парка, который планируется создать в рамках реализации инвестпроекта, предполагается разместить логистические и сборочные производства, предприятия по выпуску металлической и пластиковой упаковки, а также создать научно-образовательный кластер в сфере нефтепереработки для подготовки квалифицированных кадров.

Также в январе на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, осуждалось соглашение о создании в моногороде Кувшиново территории опережающего социально-экономического развития. За десять лет планируется создать на этой территории свыше 1260 рабочих мест. Предполагаемый общий объем инвестиций – более 15,1 млрд рублей.