В «Мастерской художественных промыслов» в Тверской области будут изучать традиционную для Конаково роспись керамики

В Тверской области при поддержке Фонда президентских грантов в 2021 году реализуется проект «Мастерская художественных промыслов», направленный на сохранение традиционного для Конаковского района производства и росписи изделий из керамики.

«Поддержка народных ремесел связана с развитием туризма в регионе, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Это дает стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения, способствует увеличению туристического потока в регион».

Проект «Мастерская художественных промыслов» реализует Ассоциация содействия развитию малого и среднего предпринимательства «Союз» малых товаропроизводителей». Мастерская станет площадкой, где у каждого участника будет возможность познакомиться с технологиями, оборудованием и материалами для производства керамики, а также с мастерами-носителями традиционного ремесла по художественной росписи фаянса.

В Мастерской смогут работать взрослые и подростки в возрасте от 12 до 17 лет – победители конкурса «Одаренные дети»: каждому из них будет вручен сертификат на обучение в «Мастерской художественных промыслов». В результате все участники проекта, независимо от уровня подготовки, получат возможность изучить профессию художника-керамиста, а также продемонстрировать свои работы на выставке и ярмарке в рамках Дня города.

Традиционный промысел по производству и росписи высокохудожественных изделий из керамики развивается в Конаковском районе с 1809 года. Сейчас навыками традиционной «конаковской» росписи владеют несколько мастеров пожилого возраста.

В ходе опроса жителей города Конаково 82% поддержали идею открытия площадок для обучения живописи и изготовлению керамики, 38% хотели бы обучаться на таких площадках.

НКО Верхневолжья являются активными участниками конкурса Фонда президентских грантов. Победителями первого в 2021 году конкурса стали восемь некоммерческих организаций Тверской области. Поддержку получили инициативы в сферах социальной поддержки и охраны здоровья граждан, патриотического воспитания, сохранения истории и культуры Верхневолжья. Общая сумма на реализацию грантов в регионе составила более 12,2 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области