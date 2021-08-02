На заседании Правительства Тверской области рассмотрят итоги реализации в регионе Адресной инвестиционной программы

9 февраля Губернатор Игорь Руденя проведёт заседание регионального Правительства. Будут рассмотрены итоги реализации Адресной инвестиционной программы Тверской области за 2020 год.

По мнению Игоря Рудени, Адресная инвестиционная программа – это ключевой инструмент бюджетного инвестирования, стратегического управления, реализации на территории региона национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

С 2016 года в Верхневолжье по региональной Адресной инвестиционной программе построены и реконструированы детские сады и школы, учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, дороги, газопроводы, системы тепло- и водоснабжения.

В 2020-ом основные средства программы были направлены на развитие ключевых отраслей – здравоохранения, образования, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Также на заседании будут рассмотрены итоги муниципального земельного контроля в 2020-м и планы на 2021 год, ряд других актуальных вопросов.

Пресс-служба Правительства Тверской области