Студенты Тверской области примут участие в Днях донора

11, 17 и 18 февраля на тверской областной станции переливания крови пройдут студенческие Дни донора. Благодаря им учреждение создает запас компонентов для обеспечения при необходимости нуждающихся в переливании донорской крови.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

11 февраля на День донора приглашают студентов всех вузов и колледжей старше 18 лет. 17-18 февраля пройдут Дни донора для учащихся Тверского государственного университета.

Стать донором могут жители Верхневолжья в возрасте от 18 до 60 лет. Кровь сдают на станции переливания крови по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, 20. Часы приема доноров – с 8:30 до 11:45. При себе необходимо иметь паспорт с указанием временной или постоянной регистрации в Твери или Тверской области.

Вопросы можно задать по телефону донорского отделения: 8(4822)58-74-32 (в будни до 12:00).

Для донорства имеется ряд противопоказаний. Например, перенесенное менее месяца назад острое респираторное заболевание, вес ниже 50 кг и ряд других. Причины постоянного отвода от донорства можно узнать по ссылке https://yadonor.ru/donorstvo/become/contraindications/

В Тверской области обладатели почетных знаков «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» получают денежную выплату. Она осуществляется один раз в год и предоставляется независимо от получения гражданами других мер социальной поддержки.

В настоящее время заготовка и переработка крови и её компонентов в Верхневолжье проводится Тверской областной станцией переливания крови, в состав которой входят территориальные отделения, расположенные в Вышнем Волочке и Ржеве. В структуру службы также входят три отделения переливания крови лечебных учреждений – Областной клинической больницы, Кашинской и Конаковской центральных районных больниц.

Пресс-служба Правительства Тверской области