Тверская область вошла в ТОП-10 регионов по приросту числа вакцинированных от коронавируса

Тверская область заняла 6-е место в ТОП-10 регионов-лидеров по приросту числа вакцинированных с 12 января по 5 февраля. Среди регионов ЦФО по этому показателю Верхневолжье занимает 3-е место. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Также тверской регион входит в двадцатку субъектов РФ по доле жителей регионов старше 18 лет, получивших первую дозу вакцины.

Коэффициент роста за указанный период в Тверской области составляет 15,2. К 12 февраля прививку от коронавирусной инфекции сделали 1342 жителя Верхневолжья, к 6 февраля – 20338.

Напомним, массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу создать в районах региона условия для вакцинации всех желающих.

Всего на данный момент в Тверской области прививки сделали 24 212 человек – это 69,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 7 февраля, прививку сделали 564 человека. В федеральный регистр внесена информация о 19 545 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.