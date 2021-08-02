Игорь Руденя поручил разработать региональную ипотечную программу для молодых ученых

Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность разработки на территории Верхневолжья ипотечной программы для молодых ученых, что позволит привлекать в тверскую науку новые кадры, в том числе из других регионов. Об этом Губернатор заявил 8 февраля, в День российской науки, на встрече с руководителями ведущих вузов региона в Тверском государственном медицинском университете. Обсуждали развитие перспективных разработок тверских учёных, популяризацию науки среди молодежи Верхневолжья, меры государственной поддержки научной деятельности.

«Указом Президента России Владимира Путина 2021-й год объявлен Годом науки и технологий в нашей стране. Это признание огромной роли исследовательской деятельности, инноваций и новейших разработок в достижении национальных целей развития нашего государства. От этого зависит успех модернизации инфраструктуры, цифровой трансформации всех наших структур», — подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул – во взаимодействии с вузами региона необходимо разработать комплексную систему мотивации ученых. В том числе она должна включать проект целевого набора студентов для важнейших отраслей Тверской области, ипотечную программу для молодых ученых, возможность использования научных достижений при реализации значимых для региона проектов.

Ректоры озвучили предложения по развитию науки в вузах региона. Это разработка перечня приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Тверской области, финансовая поддержка стажировок молодых ученых, популяризация научной деятельности.

В Тверском медицинском университете в День российской науки глава региона осмотрел научно-исследовательскую лабораторию кафедры микробиологии и вирусологии. Здесь проводятся исследования по идентификация новых штаммов микроорганизмов, разработка новых классов фармабиотиков для лечения больных с патологией сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем, онкологией, коронавирусной инфекции.

Вузы региона активно участвуют в конкурсах на получение грантов и дополнительной финансовой поддержки. В 2020 году в активе учебных заведений - 4 президентских гранта, 11 грантов по программе «Умник», 50 человек получили поддержку в рамках стипендиальных программ.

В 2020 году в Тверской области была запущена система поддержки и стимулирования научных сотрудников региона. В их основу легли предложения самих ученых Верхневолжья. Так, появилась ежегодная региональная премия для коллективов исследователей, молодых учёных, студентов и аспирантов за выдающиеся достижения в области науки и техники. Премия присуждается за перспективные разработки в приоритетных для региона направлениях – в развитии промышленности, сельского хозяйства, медицины, цифровизации экономики и социальной сферы, системы госуправления.

В Тверской области помимо четырех вузов научными исследованиями в разных сферах занимаются 14 научно-исследовательских и 4 конструкторских организаций. В Верхневолжье работают более тысячи докторов и кандидатов наук. За 2020 год в вузах региона было проведено более 250 мероприятий, направленных на развитие науки и приобщение к ней молодого поколения.

Пресс-служба Правительства Тверской области