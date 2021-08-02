8 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

На совещании рассмотрено исполнение поручений Губернатора Тверской области в сфере здравоохранения, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Игорь Руденя подчеркнул: исполнение всех поручений в установленные сроки – это приоритетная задача руководителей министерств и ведомств региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области