В лихославльской школе №1 Тверской области появится центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста»

В средней школе №1 г. Лихославля Тверской области создается центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Такие центры появляются в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, в рамках национального проекта «Образование».

«В каждом муниципалитете Тверской области у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Цели центра «Точка роста» – внедрение новых методов обучения, образовательных технологий для освоения школьниками основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей. Обновление содержания и совершенствование методов обучения касается, в том числе предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ».

Открытие центра – это новые возможности для ребят приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах, научиться основам робототехники, трехмерного моделирования. Кроме того, школьников научат оказывать первую медицинскую помощь, играть в шахматы, создавать медиапродукты.

Для реализации проекта в лихославльской школе №1 в 2020 году в двух классных помещениях проведен капитальный ремонт. На сегодняшний день обе площадки соответствуют требованиям бренда «Точка роста». Поставлено необходимое для учебы оборудование: 3D-принтер, ноутбук и шлем виртуальной реальности, фотоаппарат, комплекты шахмат, тренажеры для занятий по оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, приобретены квадрокоптеры, инструменты для кабинета технологии, оборудование шахматной зоны и другое оснащение. Уже готовы к работе пространство для проектной деятельности и игры в шахматы, помещения для информатики, технологии и ОБЖ.

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по проектам «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» на базе детского технопарка «Кванториум».

Всего в Тверской области создается 30 центров «Точка роста». 22 – со статусом муниципальных и 8 межмуниципальных центров коллективного пользования.

Пресс-служба Правительства Тверской области