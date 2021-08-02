Предприниматели Тверской области представили свою продукцию на международной выставке в Москве

В Москве завершилась крупнейшая международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления и водоснабжения «Акватерм». В этом году свои бренды представили компании из Германии, Италии и других стран. От Тверской области участие в выставке принимали пять региональных компаний.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках.

На коллективном стенде от Верхневолжья, который организовал центр «Мой бизнес», была представлена продукция компаний ИП Виноградов, «Монт Плюс», «Биофарм», «Сантехник-Ф» и «Милафаер Инжиниринг».

«С 2000 года я постоянно езжу на эту выставку в качестве посетителя. Здесь собраны передовые разработки и крупнейшие предприятия. Благодаря центру «Мой бизнес» в этом году мы впервые также экспонировали нашу разработку в сфере сантехники на этой площадке», – рассказал директор компании «Сантехник-Ф» Евгений Фаянс.

Участие в выставке позволит обеспечить дополнительными заказами компании Верхневолжья, продемонстрировать лучшие образцы продукции, найти партнеров и заключить соглашения о сотрудничестве.

В рамках работы по развитию предпринимательства областной центр «Мой бизнес» оказывает предприятиям поддержку в организации стендов, аренде площадей, монтажу, перевозке продукции при участии в российских и зарубежных выставках. В прошлом году в российских экспозициях приняло участие 76 компаний Верхневолжья, в зарубежных – 29.

На данный момент центр «Мой бизнес» разрабатывает стратегию работы на выставочных мероприятиях на ближайшее время. При этом учитываются пожелания самих предпринимателей, которые можно оставить, пройдя опрос https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKicr1XKufFGvYvjX7pugRXJqz_Dmi7ad0OzwDEQk83P0Zbw/viewform.

Подать заявку на участие в выставках можно на сайте центра «Мой бизнес» https://mybusiness69.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области