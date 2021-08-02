В Тверской области растет активность вакцинации от коронавируса

В Тверской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Многодетные родители, пожилые люди, работники предприятий и организаций активно записываются на прививку, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от тяжелого заболевания.

Особенно активно вакцинируются люди из так называемых групп риска – медицинские работники, педагоги, сотрудники сферы услуг, у которых по долгу службы очень широкий круг контактов. Представители старшего поколения тоже спешат на прививочные пункты, желая защититься от опасной инфекции.

По словам директора Тверской гимназии № 8 Елены Вороновой, значительная часть коллектива образовательного учреждения уже перенесла заболевание. Остальные педагоги – более 20 человек – планируют вакцинироваться в ближайшее время.

«Два человека сегодня-завтра пройдут второй этап вакцинирования. Остальные сделают прививки в ближайшее время. Все понимают, что в настоящее время это единственное средство, которое поможет нам справиться с тяжелейшим инфекционным заболеванием и пережить это сложное время», – отметила Елена Воронова.

Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Заволжского района Твери Николай Никодимов уверен, что и люди старшего поколения обязательно должны привиться от коронавируса.

«Прививка нам обязательно нужна. Для людей старшего поколения это важно, потому что практически у каждого имеются сопутствующие заболевания, которые могут усилиться на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Мы хотим, чтобы наша жизнь была продлена, поэтому призываю всех пожилых людей, в том числе ветеранов Заволжского района, сделать прививку как можно быстрее и защитить свое здоровье», – сказал Николай Никодимов.

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский подчеркнул, что для защиты от заражения COVID-19 прививка необходима.

«На сегодняшний день вакцинация является единственным эффективным способом защиты от этой опасной инфекционной болезни. Прививка позволяет избежать заболевания и возможных тяжелых осложнений. Эффективность вакцины составляет более 91%. Препарат безопасен и показан к применению лицам от 18 лет и выше, в том числе, представителям старшей возрастной группы. В первую очередь вакцинироваться должны люди с хроническими заболеваниями и люди старше 60 лет, так как они наиболее подвержены риску заболевания», – напомнил Александр Раздорский.

Главный эпидемиолог Верхневолжья также отметил, что для вакцинации не требуется прохождения специальных лабораторных исследований.

«Призываю вас сделать прививку против COVID-19 в кратчайшие сроки и защитить себя от этой опасной инфекционной болезни», – обратился к жителям тверского региона Александр Раздорский.