Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём российской науки

8 февраля отмечается День российской науки. Дата приурочена ко дню основания Российской академии наук, которой в этом году исполняется 297 лет. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с праздником ученых, исследователей, сотрудников ВУЗов, научно-исследовательских институтов и организаций Тверской области.

«Мы гордимся именами выдающихся исследователей, которые своими открытиями внесли огромный вклад в мировое научное наследие, прославили наше Отечество, обеспечили его лидерство во многих сферах. Тверская область известна как один из научно-образовательных центров России. Вузы нашего региона входят в число лучших университетов страны. В Верхневолжье действуют крупные исследовательские центры, разработки которых, – от новейших информационных технологий до современных видов вооружения, – зачастую не имеют аналогов в мире», – отмечено в поздравлении от имени главы региона.

Игорь Руденя также отметил, что в тверском регионе формируется эффективная система поддержки ученых и перспективных исследований, обеспечения тесной интеграции науки и промышленности. Создаются условия для работы исследователей, их вовлечения в решение актуальных задач социально-экономического развития Тверской области и всей России.

С 2020 года ученым Верхневолжья вручается премия Губернатора Тверской области за выдающиеся достижения в науке и технике. Ежегодно определяются победители в номинации «Студент года», «Аспирант года», «Молодой ученый года», «Лучший коллектив ученых» по направлениям: техника и технологии, медицинские науки; естественные и точные науки; сельскохозяйственные науки; гуманитарные и социальные науки.

В прошедшем году победителями стали представители и коллективы Тверского государственного технического университета, Тверского государственного университета, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского государственного медицинского университета, Тверского филиала РАНХиГС.

Пресс-служба Правительства Тверской области