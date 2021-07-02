У студентов Тверской области есть возможность принять участие в международной IT-Олимпиаде

Студентов и выпускников учреждений высшего и среднего профобразования Тверской области приглашают принять участие в XIII международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21».

Программа Олимпиады направлена на решение прикладных задач по цифровизации здравоохранения, финансового сектора, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства, транспорта, образования и науки.

«В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг. Ежегодный объём регионального рынка IT-технологий составляет около полутора миллиардов рублей. Но возможности Тверской области в этой сфере значительно больше», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Победители получат возможность пройти производственную практику в ведущих российских и международных компаниях или трудоустроится, а также быть включенными в базу перспективных и талантливых IT-специалистов.

Проект создаёт условия для прямого взаимодействия студентов с представителями профессионального сообщества, способствует профессиональному развитию студентов в соответствии с актуальными требованиями рынка.

Регистрации участников и первый отборочный этап продлится по 31 марта включительно и проходит на официальном сайте соревнований https://world-it-planet.org.

Организатор Олимпиады – АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета».

Пресс-служба Правительства Тверской области