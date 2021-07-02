Жители Верхневолжья могут поддержать «Российское дерево года» на международном конкурсе

Совет Федерации ФС РФ поблагодарил жителей Тверской области за участие в голосовании на конкурсе «Российское дерево года», который стал национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». В итоге нашу страну в феврале 2021 года будет представлять древний платан.

Почти 40 тысяч жителей страны проголосовали за платан восточный, произрастающий в городе Дербент Республики Дагестан. Его возраст – 283 года, высота – 35 метров, диаметр ствола – 1 метр 76 сантиметров.

Поддержать платан можно уже на международном уровне, приняв участие в голосовании, которое продлится до 28 февраля 2021 года. Подробная информация о конкурсе, а также инструкция по правилам голосования – на сайте www.rosdrevo.ru.

Конкурс «Российское дерево года» проводился в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Ее цели – поиск и сохранение уникальных деревьев, представляющих природную, культурную и историческую ценность, придание им статуса охраняемых государством природных объектов, формирование единого Национального реестра старовозрастных деревьев России, а также экологическое воспитание подрастающего поколения.

Сегодня в Тверской области проводится системная работа по сохранению одного из главных богатств региона – лесов. В рамках национального проекта «Экология» проводятся мероприятия по лесовосстановлению.

«Леса занимают более половины территории Верхневолжья. Очень важно не только рационально распорядиться этим серьезным потенциалом для развития региона, но и сберечь лес для новых поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году от Верхневолжья на российский этап конкурса «Европейское дерево года» была представлена 288-летняя сосна, которая растет в деревне Судниково Кашинского городского округа.

В настоящее время 20 деревьев тверского региона включены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Восьми присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».

Чтобы дерево, произрастающее в регионе, стало утвержденным памятником живой природы всероссийского значения, необходимо направить заявку на электронный адрес info@rosdrevo.ru. При этом дерево должно быть старовозрастным, с его именем связаны реальные исторические события, предания или легенды.

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» учреждена комитетами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 2010 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области