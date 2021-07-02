Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 183 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 26 671 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 229 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 23 648 жителей, за последние сутки – 1 014 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 551 505, в том числе за последние сутки их проведено 1 540.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 30 386 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 178 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

537 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 9587

Конаковский район 2163

Вышневолоцкий городской округ 1731

Ржев 1632

Торжок 1410

Кимры 1300

Калининский район 1224

Бологовский район 881

Лихославльский район 719

Осташковский городской округ 681

Бежецкий район 648

Нелидовский городской округ 617

Старицкий район 605

Торопецкий район 584

Кашинский городской округ 579

Калязинский район 558

Максатихинский район 492

Андреапольский муниципальный округ 475

Весьегонский муниципальный округ 412

Торжокский район 381

Кувшиновский район 344

Спировский район 325

Зубцовский район 301

Западнодвинский муниципальный округ 285

Оленинский муниципальный округ 268

Рамешковский район 247

Селижаровский муниципальный округ 226

Ржевский район 223

Кимрский район 198

Фировский район 181

ЗАТО Озёрный 159

Лесной муниципальный округ 139

Краснохолмский муниципальный округ 134

Кесовогорский район 133

Бельский район 132

Жарковский район 91

Пеновский муниципальный округ 87

Сонковский район 85

Молоковский район 68

Сандовский муниципальный округ 59

Удомельский городской округ 22

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области