Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 183 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 26 671 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за сутки 229 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 23 648 жителей, за последние сутки – 1 014 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 551 505, в том числе за последние сутки их проведено 1 540.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 30 386 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 178 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
537 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 9587
Конаковский район 2163
Вышневолоцкий городской округ 1731
Ржев 1632
Торжок 1410
Кимры 1300
Калининский район 1224
Бологовский район 881
Лихославльский район 719
Осташковский городской округ 681
Бежецкий район 648
Нелидовский городской округ 617
Старицкий район 605
Торопецкий район 584
Кашинский городской округ 579
Калязинский район 558
Максатихинский район 492
Андреапольский муниципальный округ 475
Весьегонский муниципальный округ 412
Торжокский район 381
Кувшиновский район 344
Спировский район 325
Зубцовский район 301
Западнодвинский муниципальный округ 285
Оленинский муниципальный округ 268
Рамешковский район 247
Селижаровский муниципальный округ 226
Ржевский район 223
Кимрский район 198
Фировский район 181
ЗАТО Озёрный 159
Лесной муниципальный округ 139
Краснохолмский муниципальный округ 134
Кесовогорский район 133
Бельский район 132
Жарковский район 91
Пеновский муниципальный округ 87
Сонковский район 85
Молоковский район 68
Сандовский муниципальный округ 59
Удомельский городской округ 22
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области