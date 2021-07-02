Фотолюбителей Тверской области приглашают в посёлок Рамешки на «Сушку»

posted by Максим Малахов on вс, 02/07/2021 - 12:20

 

13 февраля в Рамешковском районе пройдёт мероприятие с необычным названием «Сушка». Оно состоится на площадке местного дома культуры и объединит  фотолюбителей. 

Гости события смогут ознакомиться с выставкой ретроаппаратов и фототехники XX века, которые переданы в дар Дому творчества п. Рамешки жительницей районного центра.

Также в рамках праздника пройдёт творческое состязание фотолюбителей по определённой тематике. Победителя выберут открытым голосованием.

Акцию «Сушка» проводит редакция газеты «Родная земля» совместно с районным Домом культуры.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области