Юных жителей Тверской области приглашают к участию в творческом конкурсе, посвящённом 35-летию Музея Победы

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе детских рисунков, который проводит Музей Победы в честь своего 35-летия. Участниками творческого состязания «Мой любимый Музей Победы» могут стать дети в возрасте от 7 до 17 лет.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, важно, чтобы молодые жители региона активно участвовали в сохранении памяти о событиях военных лет.

«Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов»», – считает Игорь Руденя.

Авторы свободны в выборе сюжета - это может быть изображение экспоната, который произвел самое большое впечатление, зарисовки с экскурсий, концертов и других музейных мероприятий, автопортреты в залах и экспозициях. Допускаются произведения, оформленные как плакаты, в которых присутствуют приглашение посетить Музей Победы или поздравление с 35-летием со дня основания.

Рисунки принимаются до 1 марта. Работы участников будут размещены на сайте музея, 4 марта стартует онлайн-голосование. Итоги конкурса будут подведены 30 марта. Жюри выберет лучшие работы в трех возрастных категориях. Кроме того, приз зрительских симпатий получат победители онлайн-голосования. Работы лауреатов творческого состязания планируется использовать для создания полиграфической рекламной продукции.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте музея https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-moy-lyubimyy-muzey-pobedy.

4 марта 2021 года исполняется 35 лет со дня создания Музея Победы. Именно в этот день в 1986 году был издан Приказ Министерства культуры СССР «О создании Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.».

Пресс-служба Правительства Тверской области