Музейный проект от Тверской области вошёл в число призёров Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2020»

Всероссийский историко-этнографический музей, который расположен в городе Торжок Тверской области, стал призёром Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2020». Третьего места премии был удостоен музейный экскурсионный проект ВИЭМ - «Пять чудных мгновений для Анны».

«Туристическая отрасль сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая и поддерживая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всего для участия во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2020 году было подано 442 проекта из 62 регионов России. В финале премии членам Экспертного совета было представлено 202 проекта из 46 субъектов РФ.

Сегодня, 6 февраля, в 16.00 ВИЭМ приглашает гостей и жителей Торжка на лекцию «Русский маскарадный костюм от XVIII века до начала XX века»

Лекцию об эволюции русского маскарадного костюма прочитает Ольга Хорошилова – историк моды, кандидат искусствоведения, доцент.

После лектория сотрудники музея проведут экскурсию по выставке «Святочные истории», на которой познакомят гостей с инсталляцией по мотивам фотографии, запечатлевшей детский костюмированный бал 1910 года в Торжке.

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д.2

Пресс-служба Правительства Тверской области