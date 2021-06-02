Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 26 442 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 239 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 22 652 жителя, за последние сутки – 2 296 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 549 965, в том числе за последние сутки их проведено 3 469.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 30 203 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 224 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

537 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 9544

Конаковский район 2155

Вышневолоцкий городской округ 1724

Ржев 1617

Торжок 1408

Кимры 1297

Калининский район 1209

Бологовский район 879

Лихославльский район 717

Осташковский городской округ 678

Бежецкий район 643

Нелидовский городской округ 610

Старицкий район 602

Кашинский городской округ 578

Торопецкий район 569

Калязинский район 558

Максатихинский район 484

Андреапольский муниципальный округ 475

Весьегонский муниципальный округ 404

Торжокский район 381

Кувшиновский район 340

Спировский район 324

Зубцовский район 296

Западнодвинский муниципальный округ 285

Оленинский муниципальный округ 264

Рамешковский район 243

Селижаровский муниципальный округ 225

Ржевский район 222

Кимрский район 197

Фировский район 177

ЗАТО Озёрный 158

Лесной муниципальный округ 138

Кесовогорский район 133

Бельский район 132

Краснохолмский муниципальный округ 128

Жарковский район 91

Пеновский муниципальный округ 87

Сонковский район 84

Молоковский район 68

Сандовский муниципальный округ 57

Удомельский городской округ 22

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области