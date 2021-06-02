Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 26 442 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 239 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 22 652 жителя, за последние сутки – 2 296 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 549 965, в том числе за последние сутки их проведено 3 469.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 30 203 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3 224 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
537 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 9544
Конаковский район 2155
Вышневолоцкий городской округ 1724
Ржев 1617
Торжок 1408
Кимры 1297
Калининский район 1209
Бологовский район 879
Лихославльский район 717
Осташковский городской округ 678
Бежецкий район 643
Нелидовский городской округ 610
Старицкий район 602
Кашинский городской округ 578
Торопецкий район 569
Калязинский район 558
Максатихинский район 484
Андреапольский муниципальный округ 475
Весьегонский муниципальный округ 404
Торжокский район 381
Кувшиновский район 340
Спировский район 324
Зубцовский район 296
Западнодвинский муниципальный округ 285
Оленинский муниципальный округ 264
Рамешковский район 243
Селижаровский муниципальный округ 225
Ржевский район 222
Кимрский район 197
Фировский район 177
ЗАТО Озёрный 158
Лесной муниципальный округ 138
Кесовогорский район 133
Бельский район 132
Краснохолмский муниципальный округ 128
Жарковский район 91
Пеновский муниципальный округ 87
Сонковский район 84
Молоковский район 68
Сандовский муниципальный округ 57
Удомельский городской округ 22
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области