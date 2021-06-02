В Тверской области за сутки прививку от коронавируса сделали свыше 2,2 тысячи человек

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения. На данный момент в Верхневолжье прививки сделали 22 652 человека – это 65,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 5 февраля, прививку сделали 2296 человек. В федеральный регистр внесена информация о 18 644 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Глава региона подчеркнул – в районах области должны быть созданы условия для вакцинации всех желающих.

По мнению специалистов, вакцина Спутник V - безопасный, эффективный и доступный способ защиты от новой коронавирусной инфекции СOVID-19.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Сейчас в регионе вакцинация проводится на базе областной клинической больницы, областного клинического лечебно-реабилитационного центра, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1, №6 и №7, поликлинике №8, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице «РЖД-Медицина», медико-санитарной части МВД России по Тверской области, а также в МСЧ № 69 ФСИН России.

В районах прививочные кабинеты открыты в Андреапольской, Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Краснохолмской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Спировской, Старицкой ЦРБ.

Всех жителей Тверской области, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, в каждом прививочном пункте перед прививкой осматривают терапевты. Медицинские работники проводят термометрию, уточняют наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией. Посещения других медицинских специалистов или проведение дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351

Пресс-служба Правительства Тверской области