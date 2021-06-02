В Тверской области проходит Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя России, генерал-майора Бориса Алексеевича Воробьева

В Торжке Тверской области стартовал Всероссийский турнир по дзюдо памяти генерал-майора Бориса Алексеевича Воробьева – Героя России, Заслуженного военного летчика РФ, Почетного гражданина города Торжка. Традиционные состязания в память о земляке проходят в муниципалитете в 15-й раз.

Губернатор Игорь Руденя считает – такие мероприятия являются важными в сохранении памяти о выдающихся уроженцах Верхневолжья, внесших вклад в развитие страны.

Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Б.А. Воробьева проходят среди юношей и девушек до 18 лет на площадке спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» с 5 февраля по 8 февраля 2021 года. В связи с пандемией коронавируса соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности.

В 2018 году турнир был включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. Соревнованиям присвоен статус всероссийских.

За прошедшие три года в состязаниях приняли участие более 500 спортсменов из разных уголков страны: Санкт-Петербурга и Москвы, Кабардино-Балкарии, Республик Татарстан и Дагестан, Тверской, Московской, Новгородской, Мурманской, Костромской, Воронежской, Сахалинской, Пермской областей и других регионов.

Почетными гостями турнира ежегодно становятся сослуживцы и боевые друзья Бориса Воробьева.

Подробная информация о турнире – на https://www.judo.ru/storage/section68/465f9f506255af630af513df2b8f36b5.pdf

Пресс-служба Правительства Тверской области