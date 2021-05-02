В Тверской области проходит онлайн-акция «Фолк-урок»

Тверской областной Дом народного творчества приглашает культурно-досуговые учреждения региона присоединиться к онлайн-акции «Фолк-урок», которая в феврале проходит во всех регионах страны в рамках всероссийской акции «Народная культура для школьников».

Участникам онлайн-акции предлагается каждую среду февраля на страницах своих социальных сетей провести фолк-уроки. Это могут быть лекции, конференции, круглые столы, вебинары, дискуссии, презентации проектов, мастер-класс в режиме онлайн.

Тематика мероприятий: дети и традиционная культура, народный костюм, хранители традиций, многонациональные традиции народов России, обрядовые праздники, семейные традиции.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные события позволяют открыть новые интересные страницы в истории тверского края, способствуют сбережению и популяризации уникального культурного наследия Тверской области.

Материалы необходимо размещать на сайтах и социальных сетях учреждений культуры, школ с использованием хештегов #фолкурок #традициившколу #этноперемена #ТОДНТфолкурок.

Ссылки на видео с мероприятийтакже необходимо направлять на электронную почту Тверского областного Дома народного творчества dnttver69@ya.ru. Самые интересные и оригинальные фолк-уроки будут размещены на сайте, в соцсетиучреждения, на канале YouTube.

Проект «Народная культура для школьников» реализуется Министерством культуры России и Министерством Просвещения России при участии Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова и региональных Домов (Центров) народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области