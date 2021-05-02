Тверская область готовится в шестой раз принимать Международную поисковую экспедицию «Ржев. Калининский фронт»

Российское военно-историческое общество объявило о начале приема заявок на участие в Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая в этом году в шестой раз пройдёт на территории Тверской области. Предполагается, что участниками экспедиции станут порядка 500 человек.

«Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны. Вахта Памяти – наша дань уважения людям, которые отдали свои жизни за победу в войне. Дорогого стоит, что сегодня молодёжь продолжает это великое дело, передавая тем самым из поколения в поколение дух великой страны и великого народа», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ежегодная Вахта Памяти пройдет в период с 17 апреля по 30 апреля 2021 года на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района в местах кровопролитных боев 1941-1943 годов. Лагерь поисковиков будет расположен вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату.

Для участия в экспедиции «Ржев. Калининский фронт-2021» необходимо направить в адрес ответственного сотрудника РВИО предварительную заявку в срок до 1 марта 2021 года и подтверждающую заявку – с 15 марта до 1 апреля 2021 года. Подробная информация размещена на официальном сайте РВИО.

В работе экспедиции могут принять участие представители поисковых отрядов из субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Также рассматриваются индивидуальные заявки. Участники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям, в том числе против новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году экспедиция объединила около 500 поисковиков из 53 регионов Российской Федерации, а также Беларуси и Казахстана. Были обнаружены останки более 704 красноармейцев, установлено 12 имён. За время работы экспедиции расположение лагеря посетили более 1000 детей и взрослых в составе различных групп и экскурсионных маршрутов.

Пресс-служба Правительства Тверской области