В Тверской области Всероссийский день зимних видов спорта отметят семейной эстафетой и другими спортивными событиями

6 февраля в поселке Чуприяновка Тверской области состоится региональный фестиваль среди семейных команд. Событие проходит в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта, который приурочен к открытию Олимпиады в Сочи7 февраля 2014 года.

Развитие массового спорта– в числе задач национального проекта «Демография». По мнению Губернатора Игоря Рудени, в тверском регионе акцент должен быть cделан на максимальной доступности спорта для жителей всех возрастов.

На фестивале в Чуприяновке запланированы семейные эстафеты, в которых будут участвоватьтрио (мама, папа и ребенок) и дуэты (папа или мама, ребенок).

В Тверской области в этом году в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта также запланированы спортивные соревнования 7 февраля в Калязине, 14 февраля – в Старице и Конаково, 21 и 23 февраля – в Бологое и Кимрах.

Участникам всех событий напоминают о мерах профилактики коронавирусной инфекции: соблюдении безопасной дистанции, использовании защитных масок и санитайзеров.

День зимних видов спорта – одно из мероприятий Программы Олимпийского комитета России содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Она реализуется с 2015 года и направлена на вовлечение широкого круга людей в занятия физкультурой и спортом.

В Программу также включены Всероссийский олимпийский день, Всероссийскийдень ходьбы и спортивно-образовательный проект «Олимпийский патруль» – все они ежегоднопроводятся в регионах. Эти массовые спортивные праздники входят в Единый календарный план Министерства спорта РФ.

Каждое мероприятие имеет свой уникальный формат и историю. Но неизменно одно – принять участие в них могут все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки.



Пресс-служба Правительства Тверской области