Начинающие предприниматели Верхневолжья могут получить до 2 млн рублей на развитие бизнеса под 4% годовых

Фонд содействия предпринимательству Тверской области,входящий в структуру центра «Мой бизнес»,предлагает начинающим бизнесменам, которые работают не больше года, получить заём «Старт» со ставкой 4% годовых. По нему предоставляется до 2 млн рублей на срок до 24 месяцев. Средства можно направить на строительство или покупку зданий, техники, а также пополнение оборотных средств и погашение кредитов.

«Главная задача Правительства Тверской области – предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Это сложный ежедневный труд, но очень интересный, созидательный и динамичный. Чем больше успешных предпринимателей – тем крепче экономика нашего региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одной из первых в 2021 году заём получила недавно образованная компания ООО «Биофарм».

«Мы сейчас много средств вкладываем в продвижение нашей продукции, наработку имиджа компании. Заём Фонда с низкой процентной ставкой пришёлся очень кстати. Мы оформили заявку и получили одобрение Фонда», – рассказал соучредитель компании Даниил Гудков.

Для компаний, которые присутствуют на рынке более одного года, Фонд содействия предпринимательствупредлагает заём с процентной ставкой,не превышающей ключевую ставку Центрального банка РФ – 4,25% годовых.

Всего Фонд содействия предпринимательству предоставляет шесть видов займов для разных категорий малого и среднего бизнеса –предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, туризме, экспорте, на монотерриториях Тверской области, а такжеженщинам и молодымпредпринимателям. Для них льготная ставка - от 2% годовых.

Узнать подробную информацию про займы можно по телефону 78-78-58 или в центре «Мой бизнес» по адресу Тверь, проспект Победы, 14.

Пресс-служба Правительства Тверской области