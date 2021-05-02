Игорь Руденя поздравил с юбилеем участника Великой Отечественной войны Алексея Алексеевича Тятькина

5 февраля исполнилось 95 лет участнику Великой Отечественной войны Алексею Алексеевичу Тятькину. Со знаменательной датой ветерана Вооруженных Сил,полковника в отставке поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это немеркнущий ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который совершили Вы и Ваши товарищи, все поколение победителей, неизменно наполняет нас чувством гордости за родную страну», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Алексей Алексеевич Тятькин родился в Весьегонске, где и проживает в настоящее время. Окончил Читинское военное училище связи.

В октябре 1943 года был мобилизован на фронт. С 9 августа 1945 года в составе Забайкальского фронта участвовал в разгроме японской квантунской армии в Манчжурии (Китай). С сентября 1945 года дислоцировался в Чите, в составе полка обеспечивал радиосвязью Забайкальский военный округ до 1949 года.Окончил курсы по подготовке офицеров войск связи Забайкальского военного округа.

После увольнения со службы работал военруком в школе, заведующим кабинетом по военно-массовой работе в Доме Офицеров Забайкальского военного округа в Чите.В 1987 году вернулся в родной Весьегонск.

Алексей Алексеевич награждён орденом Отечественной войны I и II степеней, двумя медалями «За боевые заслуги», 17-ю юбилейными медалями, правительственной наградой КНР «За победу над Японией», почётной грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

Ветеран является Почётным гражданином Весьегонского района.

В честь юбилея вокальный ансамбль из Весьегонска подготовил для Алексея Алексеевича музыкальный подарок, а члены клуба «Кировец» прошли строем под окнами дома ветерана.

Пресс-служба Правительства Тверской области